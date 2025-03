Bolognatoday.it - Idonei al concorso, ma la graduatoria non scorre: l’appello di 67 ‘sospesi’ al sindaco

Leggi su Bolognatoday.it

Sono un gruppo di persone tra i trenta e i quarant’anni, tuttiad unpubblico per 10 posti di categoria C in ambito contabile-amministrativo-finanziario indetto dal Comune di Bologna che si è svolto nel 2022. I candidati che hanno superato quella prova sono 182, ma da tre anni la.