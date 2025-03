Quotidiano.net - I sondaggi politici di oggi: il centrodestra sfiora il 49%. Chi sale e chi scende

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 27 marzo 2025 - La coalizione diil 49% neisui partiti di, secondo la Supermedia Youtrend/Agi, che è una media ponderata deinazionali sulle intenzioni di voto. Da un punto di vista generale, si osserva come tutti i partiti di, non tanto FdI quanto Lega e Forza Italia, siano prossimi ai loro valori più alti fatti registrare negli ultimi mesi, il che porta la coalizione di maggioranza nel suo complesso are il 49% dei consensi totali. Si registra una oscillazione positiva per Forza Italia, il cui 0,4% odierno è uno dei migliori dati degli ultimi due mesi, e, all'opposto, un calo di M5s che torna sotto il 12% dopo il picco registrato due settimane fa. Nel complesso, ilsegna un guadagno mentre le opposizioni calano o restano stabili e a, i partiti della maggioranza 'valgono' più di quelli delle opposizioni considerati insieme, con un 48,7% contro il 48,1%.