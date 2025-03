Gqitalia.it - I primi episodi di LOL 5 sono online e puoi vederli subito in streaming. Unica regola: chi ride è fuori

Leggi su Gqitalia.it

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission.Laè sempre la stessa: chi. Ok, ma dove si può vedere LOL 5, ine magari anche gratis? Andiamo con calma, perché la nuova edizione del comedy show targato Prime Video mette sul piatto un bel po' di novità. Nel cast, certo, con 10 nuovi concorrenti pronti a eliminarsi prima dello scadere del tempo a colpi di gag e battute a bruciapelo; ma ancora prima sul fronte dei conduttori, con Alessandro Siani e Angelo Pintus che siederanno per la prima volta alla plancia dell'ormai nota control room, in qualità di co-host del programma. Da oggi, giovedì 27 marzo 2025,ufficialmente disponibili idi questa nuova stagione.