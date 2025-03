It.newsner.com - “I nove divini di Dio”: La storia di Courtney e Eric Waldrop

Leggi su It.newsner.com

Molti pensano che avere figli sia scontato per le coppie sposate, ma la realtà è ben diversa per molti.ed, tuttavia, sono stati tra i fortunati. Dopo strazianti aborti spontanei, sono finalmente diventati genitori di tre bellissimi bimbi grazie ai trattamenti per la fertilità.Ma proprio quando pensavano che ladella loro famiglia fosse un trionfo, è successo qualcosa che ha scosso il loro mondo in modi che non avrebbero mai potuto immaginare.ed, una coppia di Albertville, in Alabama, hanno unad’amore iniziata molto prima di dire “lo voglio” nel 2004. Si sono conosciuti alle scuole medie, dove il loro legame è stato immediato. Fin dall’inizio sapevano di volere una famiglia numerosa insieme.Ma come chiunque abbia un sogno può dirvi, il percorso per realizzarlo non è sempre così semplice come sembra.