I Negrita a Radio2 Live Unplugged venerdì 28 marzo

foto di Michele PiazzaROMA – Torna da28la grande musica dal vivo a: ad inaugurare la nuova stagione saranno i, in diretta dalle 21 alle 22 dalla Sala B di via Asiago 10, su Rai, sul Canale 202 del digitale terrestre, su Rai Play e Rai Play Sound, con la conduzione di Martina Martorano.Nel giorno dell’uscita del nuovo disco “Canzoni Per Anni Spietati” (USM/Universal) e in procinto di partire con l’omonimo tour che li vedrà esibirsi sui palchi dei più importanti club italiani, isi racconteranno in esclusiva ai microfoni di Rai. Tra aneddoti e performance inedite, la serata sarà un’occasione imperdibile per rivivere nella suggestiva versionei brani cult che hanno fatto la loro storia, e ascoltare in anteprimaun assaggio delle canzoni del nuovo lavoro.