Lanazione.it - I lupi vicino alle abitazioni. Tre avvistamenti nel verde di Bonascola

Leggi su Lanazione.it

Carrara, 27 marzo 2025 – Un nuovo avvistamento dinella zona di. La segnalazione arriva da Giuseppe Costa, ex docente ora in pensione alla scuola del Marmo ed ex coordinatore della Dc regionale, ma soprattuto vertice toscano della Federcaccia. La testimonianza diretta di Costa, che racconta di aver visto ben tredi grosse dimensioni alcune sere fa rientrando a casa, è solo l’ultima di una serie diiniziati circa un paio di anni fa nella zona di, raccontati ogni volta da persone diverse. Non è la prima volta che branchi divengono visti aggirarsi nell’area, dove diversi episodi erano stati segnalati soprattutto tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023. Tra le cause, si ipotizzò all’epoca che alcuni esemplari si fossero avvicinatiin cerca di cibo, o più semplicemente che fossero piccoli branchi in azione nel tentativo di appropriarsi di spazi che l’uomo aveva abbandonato a causa della pandemia e della conseguente limitazione agli spostamenti.