Linkiesta.it - I laboratori dei caffè storici a Torino, la dimensione che nessuno vede

Leggi su Linkiesta.it

Quando camminiamo a spasso tra le città, soprattutto da turisti, il nostro sguardo è attratto dalle insegne dei negozi, dalle ceramiche in vetrina, dai balconi decorati: ci fermiamo su quello che abbiamo davanti, o in alto, e se abbiamo tempo, e desiderio, oltrepassiamo le porte dei locali e dei bar per osservare meglio. Ma se quello che vediamo, beviamo e mangiamo nascesse in un posto a cui non abbiamo accesso? E che, a volte, nemmeno immaginiamo? Nasce da questo spunto un’insolita esplorazione: quella deiche tengono in piedi idi. Unache, ma che brulica di vita.IdiNon basta avere dei lampadari di cristallo perché unvenga definito storico, anche se aiuta: per rientrare in questa categoria, i locali devono avere almeno settant’anni di vita, essere stati luogo di eventi sociali o culturali, custodire parte degli arredi originari ed essere aperti al pubblico.