Ilrestodelcarlino.it - I guru della salute all’Anusca: "La ricetta per vivere al meglio?. Movimento e occhio alla tavola"

Alimentazione corretta e attività fisica come ingredienti essenziali per avere un vita non soltanto più lunga, ma soprattutto sorretta da un buon stato di. Sono questi due elementi sui quali si punterà il focus oggi pomeriggiosala plenaria di Anusca nell’ambito del convegno dal titolo ’Aggiornamenti clinici sulle patologie delle vie respiratorie e digestive’ organizzato dFondazione Istituto Scienzecon il patrocinio delle Terme di Castel San Pietro, di Ine del Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna. Il convegno, che avrà inizio alle 17.30 e che sarà accessibile fino ad esaurimento posti a tutti i cittadini che vorranno prenderne parte, vedrà la partecipazione, tra gli altri,Direttrice dell’Ausl di Imola Agostina Aiamola, del Direttore di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva dell’Ausl imolese Pietro Fusaroli, Del PresidenteFondazione Istituto di ScienzeEnrico Roda, dell’AD di Terme di Castel San Pietro Stefano Iseppi, di Shirley Ehrlich, Presidente Professione Medica & In, e di Giuseppe Vinci, Presidente dell’Accademia dei Semplici.