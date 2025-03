Gamberorosso.it - "I dazi Usa? Non ci terrorizzano. Restiamo ottimisti". Lollobrigida invita a non drammatizzare

«Siamo in una fase positiva per il vino e non siamo così terrorizzati daicome oggi si tende a rappresentare». Le parole del ministro dell’Agricoltura Francesco, dalla presentazione della 57esima edizione di Vinitaly, trasudano ottimismo, nonostante le minacce di tariffe al 200% che arrivano da Oltreoceano e nonostante i tanti appelli indirizzati al Governo dalle principali denominazioni e dalle associazioni di settore preoccupatissime per lo stop agli ordini dal mercato statunitense.Il vero pericolo è la demonizzazione del vino«I dati ci dicono che il mondo del vino ha raggiunto record importanti mai registrati prima che possono essere buon punto di partenza per raggiungerne altri. L’Italia non ha motivo di fermarsi: è richiesta. La delega per trattare è dell’Europa – aggiunge il Ministro - ma l’Italia farà la sua parte grazie ai rapporti privilegiati con gli Stati Uniti».