Lopinionista.it - I concerti di aprile 2025: date in Italia e biglietti

Leggi su Lopinionista.it

Jovanotti Beach Party Tour – Ph. Michele Lugaresi MaikidProsegue il tour di Baglioni, tre live per Jovanotti, ritorno per i Nomadi, Sfera Ebbasta cinqueal Forum di AssagoIl mese più “tiepido” dell’anno porta diversiin. Continua il tour di Claudio Baglioni che sarà impegnato tutto il mese con ben tredici. Atteso anche Jovanotti che dal 3fino al 29, sarà impegnato con i suoitra Bologna, Roma e Torino. Gradito ritorno anche dei Nomadi il 12a San Benedetto del Tronto e il 18 a Legnano. Un gruppo storico che ci ha sempre donato pezzi indimenticabili.Cantanti che anche i giovani sicuramente apprezzano, come Roberto Vecchioni; nonostante i suoi 81 anni, devo dire ben portati, continua i suoi tour in giro per l’, difatti nel mese disarà in diverse città con i suoi