I Cesaroni arrivano a Garbatella la protesta degli abitanti | Non le potevano fa quando le scuole erano chiuse?

Il ritorno della famigliasul piccolo schermo dopo 11 anni ha scatenato l'entusiasmo dei fan, ma non altrettanto entusiasmo ha suscitato tra glidella. Le riprese della settima stagione della celebre serie TV sono iniziate lo scorso 17 marzo, e dal 26 marzo all'8 aprile si svolgeranno proprio nel quartiere simbolo della serie, ma la scelta del periodo ha sollevato non poche polemiche tra i residenti.La presenza della troupe ha portato con sé un divieto di sosta h24 in piazza Damiano Sauli e in altre nove strade del quartiere, causando numerosi disagi per gli. La difficoltà nel trovare parcheggio ha spinto molti residenti a mobilitarsi, lanciando una petizione online e cercando soluzioni alternative per i propri veicoli.