I cento giorni del Fondo Schuster Due milioni di euro e 150 alloggi | Sos casa | responsabilità di tutti

Un milione diraccolto in, che si aggiunge al primo milione diche era stato messo sul tavolo dalla Diocesi di Milano. Più di 150sono stati messi a disposizione da Regione, Comune e parrocchie. E si stanno facendo avanti anche privati: sono in corso i sopralluoghi per capire fattibilità e interventi necessari, in modo da consentire le prime assegnazioni a giugno. Sono i primi risultati del- Case per la gente, lanciato il 15 dicembre dall’arcivescovo Mario Delpini, in occasione dei 50 anni di Caritas Ambrosiana. "Siamo in fase esplorativa, di ascolto e di raccolta delle segnalazioni – spiega Luciano Gualzetti, direttore di Caritas Ambrosiana –. La risposta più grande è lo spirito d’iniziativa. Siamo riusciti a fare parlare di un tema che va oltre l’emergenza abitativa perché è strutturale e trasversale a tutte le povertà, ma anche al ceto medio, riguarda i centri urbani e le periferie".