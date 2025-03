Ilfattoquotidiano.it - I cani sono i nuovi figli? Un nuovo studio svela cosa lega il boom dei pet alle culle vuote: “Cerchiamo l’amore incondizionato che non troviamo altrove”

bambini? Una domanda che rimbalza sempre più spesso, osservando come, in molti Paesi occidentali, il numero di amici a quattro zampe nelle case superi quello dei. Ma se la correlazione è evidente, la causa è meno scontata di quanto si pensi. Non è che “il numero di bambini sta diminuendo perché il numero diè in aumento”, spiega Enik? Kubinyi, capo del Dipartimento di etologia dell’Università Elte (Eötvös Loránd) in Ungheria, in unopubblicato su una prestigiosa rivista internazionale di psicologia. La vera ragione, secondo l’esperta, va cercata: “Dietro entrambi i fenomeni si trova la stessa tendenza: la trasformazione delle reti sociali”.È innegabile che, per molti, Fido sia a tutti gli effetti un membro della famiglia. Un recente sondaggio ungherese ha rivelato che il 19% delle persone senzae il 10% dei genitori considera il proprio cane più importante di qualsiasi essere umano.