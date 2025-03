Hsbc, lettere di licenziamento invece dei bonus all'investment banking

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 27 mar. (askanews) –dial posto dei. E’ la brutta sorpresa che il gigante bancario anglo asiaticoha riservato al personale della divisione investmentnel Regno Unito. Lo riporta il Financial Times, citando fonti anonime secondo cui proprio nel giorno in cui avrebbero dovuto ricevere l’annuncio sulle grafiche annuali, gli addetti in questione si sono vistirecapitare comunicazioni sul fatto che le loro posizioni venivano eliminate. Al vicepresidente del ramo e ai livelli analoghi, peraltro, è stato riferito che non avrebbero ricevuto alcunper l’anno fiscale 2024. “Un segnale del brutale approccio alla riduzione dei costi sotto la guida del nuovo amministratore delegato Georges Elhedery”, commenta il quotidiano finanziario. L’eposodio risale a febbraio mentre a gennaioaveva avvertito che intendeva chiudere le attività di consulenza su fusioni e acquisizioni e sui mercati dei capitali al di fuori di Asia e Medio Oriente.