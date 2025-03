Game-experience.it - Hogwarts Legacy, l’espansione e la Definitive Edition sono state cancellate da Warner Bros, per un report

. Games ha deciso di cancellaree ladi, stando ad un nuovodi Bloomberg., che avrebbe aggiunto nuove missioni, attività e abiti per circa 10-15 ore di contenuti extra, non vedrà di conseguenza mai la luce. La decisione è legata a una ristrutturazione interna della divisione videogiochi di., con l’obiettivo di razionalizzare i costi e concentrare le risorse sui progetti più redditizi.Secondo fonti anonime citate nel, la cancellazione sarebbe stata motivata dal fatto che i contenuti aggiuntivi non erano ritenuti sufficientemente corposi per giustificare il prezzo che. intendeva applicare. Questo significa che chi sperava in nuovi contenuti perdovrà mettersi il cuore in pace: il gioco non riceverà espansioni o aggiornamenti di rilievo.