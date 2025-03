Ilfattoquotidiano.it - “Ho mangiato 35mila BigMac, da 52 anni ne prendo due al giorno. Sono l’unico che può farlo senza conseguenze di salute”: la storia di Donald Gorske

Due Big Mac al, tutti i giorni (o quasi), per 52. Un’abitudine alimentare decisamente poco salutare, ma che ha permesso a, 71enne ex agente penitenziario di Fond du Lac, Wisconsin, di entrare (e rimanere) nel Guinness World Record. A metà marzo,ha superato la soglia dei 35.000 Big Mac consumati, consolidando un primato che detiene dal 1999. Il primo morso? Nel lontano 1972. Da allora, il panino simbolo di Mc’s è diventato il pilastro della sua dieta, costituendone, secondo Wikipedia, il 90-95%. “Houn Burger King Whopper nel 1984 e un Topper double burger nel 1984”, ha raccontato. “Cimolte altre catene di hamburger, ma non ho mai avuto il desiderio di provarle”.Una dedizione quasi ossessiva, documentata maniacalmente con scontrini e confezioni, conservati religiosamente per decenni: “All’inizio le tenevo in soffitta”, ha spiegato, “fino al 2006 quando, per ragioni di spazio, ho iniziato ad accumularle in cantina”.