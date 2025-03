Hera dividendi in crescita Al Comune di Cesena assegnati 25 milioni

Ilrestodelcarlino.it - Hera, dividendi in crescita. Al Comune di Cesena assegnati 2,5 milioni

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bilancio inpere a sorridere è anche ildi, socio azionista, che si ritrova un dividendo di oltre due500mila euro. I risultati economici consolidati al 31 dicembre 2024 del Gruppo, sono stati approvati dal consiglio di amministrazione, insieme alla rendicontazione di sostenibilità e alla relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti. L’esercizio si chiude con i principali indicatori economico-finanziari in, così come gli investimenti per lo sviluppo, valorizzazione e rafforzamento della resilienza degli asset gestiti. "La creazione di valore e la solidità patrimoniale – dichiarano il presidente esecutivo del GruppoCristian Fabbri e l’amministratore delegato Orazio Iacono – attestano la validità del modello multibusiness e la capacità del Gruppodi coniugareaziendale e sviluppo sostenibile".