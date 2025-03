Hera crescono i dividendi A Bologna ecco 187 milioni

Ilrestodelcarlino.it - Hera, crescono i dividendi. A Bologna ecco 18,7 milioni

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ricavi per 12,88 miliardi, in calo del 15,9% rispetto ai 15,33 dell’anno precedente. Margine operativo lordo a 1,58 miliardi, in aumento del 6,2% rispetto al miliardo e 49del 2023. Utile netto di pertinenza degli azionisti pari a 494,5, +31,8% rispetto ai 375,2di dodici mesi prima. Il risultato netto raggiunge 535,9(+28,5%), l’indebitamento finanziario è a 3.963,7– con debito netto/Mol a 2,50 –, gli investimenti operativi lordi ammontano a 860,3(+5,5%), di cui il 76% a valore condiviso, oltre 2,1 i miliardi di valore economico distribuito sui territori tra fornitori, dipendenti e pubbliche amministrazioni. Sono i numeri dell’esercizio consolidato dial 31 dicembre, approvato ieri dal cda della multiutility insieme con la rendicontazione di sostenibilità e la relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti.