Panorama.it - Harry d’Inghilterra lascia l’ente di beneficenza fondato in onore di Lady D: ecco cosa è successo

Leggi su Panorama.it

L’ultimo flebile legame tra il principee il Regno Unito si è spezzato definitivamente. Il duca di Sussex ha rassegnato le dimissioni da Sentebale, l’associazione benefica che lui stesso avevaa Londra nel 2006 in memoria della madre, la principessa Diana. Il nome dell’organizzazione, che in lingua sesotho significa “non ti scordare di me”, rifletteva il suo impegno a sostenere bambini e giovani colpiti da HIV e AIDS nell’Africa meridionale.hato il ruolo di patrono insieme al core, il principe Seeiso del Lesotho, e all’intero consiglio direttivo, a seguito di una frattura insanabile con la presidente della charity, l’avvocata Sophie Chandauka.Secondo quanto dichiarato dai due principi e dagli altri membri dimissionari, la decisione è stata presa per la perdita di fiducia nella presidente, dovuta a presunte irregolarità e comportamenti considerati inaffidabili.