Ilnapolista.it - Hanno inaugurato il Collana così tante volte che hanno fatto il giro: siamo di nuovo al “progetto definitivo”

Non sappiamo più quantel’riaperto, lo Stadio. Ormai è una porta girevole dell’anima. Di annuncio in annuncio, l’tanto che evidentementetutto il, e oggipresentato in pompa magna. il. Ripetiamo: il. L’aggettivo “” fa parte dello stesso schema distopico. Una contraddizione in termini storici. “” allo Stadionon lo dici. S’imbruttiscono i vomeresi ormai abituati a goderselo nella forma di cantiere sgarrupato.Solo a farne la cronistoria si finisce per impazzire. Per esempio: ad agosto del 2023, qualche giorno dopo che il Consiglio di Stato (dopo il Tar) aveva riconsegnato lo Stadio alla Regione, De Luca disse: “Finalmente posintervenire sullo storico impianto del Vomero con ilche è già pronto e che abbiamo presentato pochi giorni fa”.