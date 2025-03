Juventusnews24.com - Hancko Juventus, affare tutt’altro che concluso! I bianconeri continuano a seguirlo ma dopo l’offerta rifiutata dal Feyenoord… Cosa sta succedendo

di RedazioneNews24che: tutti gli aggiornamenti sul futuro del difensore accostato aiTra i difensori maggiormente accostati al calciomercato Juve c’è sicuramente David, giocatore del Feyenoord per cui ihanno fatto anche un’offerta (poi) a gennaio. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano su X, l’è ben lontano dall’essere.PAROLE – «Il passaggio di Davidallain estate è ben lontano dall’essere garantito o concordato in questa fase. È sempre stato in cima alla lista dellaper mesi, con un’offerta respinta dal Feyenoord a gennaio ma la questione non è ancora conclusa. Diversi club sono ancora interessati ad ingaggiare».Leggi sunews24.com