Hamas vattene da Gaza | una protesta nata non a caso

Non è un fuoco di paglia, non si tratta affatto di proteste disorganizzate e sporadiche quelle in corso da alcuni giorni a. Per la prima volta il potere assoluto e terroristico di, che non si è abbattuto solo contro gli israeliani (causando più di 10mila morti e 80mila feriti) ma schiaccia il popolo palestinese, è messo in discussione da una ribellione di massa. Ce n'era già stata una nello scorso ottobre, ed Il Tempo era stato il solo giornale a parlarne in una intervista del 14 ottobre realizzata con me da Rita Cavallaro. Allora erano state quattro famiglie beduine (Dagmash, Al Madhoun, Al Najjar, Al Agg) composte ciascuna da mille e più componenti a sollevarsi contro Yahya Sinwar. Il quale mandò le sue squadracce a operare un massacro: le vittime furono 1.500, e furono messe in conto a Israele.