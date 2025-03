Sport.quotidiano.net - Haaland e la Norvegia corrono. Italia, la prima sarà già decisiva

Dovrà essere buona la, il prossimo 6 giugno, per l’di Luciano Spalletti: quel giorno, a Oslo in casa delladi Erling, la Nazionale giocherà la suapartita nel girone I di qualificazione al Mondiale United 2026, e, nella sostanza, già uno spareggio per ottenere la qualificazione diretta. Può sembrare un’iperbole, ma il modo in cui l’Uefa ha programmato le gare dei gruppi di qualificazione dice esattamente questo: l’infatti, come conseguenza dell’eliminazione dai quarti di Nations League con la Germania, è finita nel girone con Estonia, Israele, Moldavia e, appunto,, e partirà da zero, a differenza proprio degli scandinavi, già primi a 6 punti e con un significativo +7 di differenza reti dopo le due vittorie in casa di Moldavia (0-5) e Israele (2-4).