Ha mentito a tutti su Chiara Grande Fratello Mariavittoria sbugiarda Lorenzo

Leggi su Caffeinamagazine.it

Alè una delle grandi protagoniste delle ultime ore. Ha attaccato duramente Zeudi, ammettendo di non sopportarla ormai più e di essere pronta anche ad essere sbattuta fuori dalle sue fan. Ma lei se l’è presa pure con, infatti lo ha praticamente smascherato., soffermandosi su alcune recenti dizioni dia proposito di, non è stata gentile nei confronti del concorrente del. Anzi, lo ha palesemente accusato di non essere stato affatto sincero e di aver detto determinate cose solo per farsi apprezzare meglio dal pubblico.Leggi anche: “Ma vai a fa**. E ora fatemi fuori”.contro Zeudi: urla in giardinoaccusadi non aver detto la verità suDopo che la fidanzata Shaila è stata eliminata,si è mostrato dispiaciuto ma allo stesso tempo ha ammesso di essere felice per, che sta proseguendo l’avventura.