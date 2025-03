Quotidiano.net - Gwyneth Paltrow e Meghan Markle amiche nonostante i social

Roma, 27 marzo 2025 - Come mettere a tacere la fake news in due mosse. Spassosa gag disuiper smontare le voci di un suo litigio con, duchessa di Sussex. Ma iniziamo dal presunto scontro tra le due, montato sul web dall'uscita di "With Love," con il lancio del brandAs Ever, con cui la duchessa potrà monetizzare i suoi consigli e che, secondo i fan, l'ha messa in competizione con un'altra imprenditrice nel mondo del lifestyle,, seguitissima con il suo "Goop". A questo si è aggiunto anche l'umorismo dell'attrice che si è presentata in pigiama nella sua cucina e si è cimentata ai fornelli in un breakfast con uova e bacon sui, sembrando però a molti fan un suo modo di scimmiottare il programma della, anche per la canzone usata nel collegamento.