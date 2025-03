Ilgiorno.it - "Guidavo io". Marito e moglie denunciati

VIGEVANO (Pavia) Ha cercato di proteggere la, che era effettivamente al volante al momento dell’incidente, per fortuna senza gravi conseguenze, accollandosene la responsabilità. Ma non solo non è riuscito nel suo intento: lui e la consorte sono statidalla polizia locale di Vigevano per falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale. L’episodio risale a lunedì quando all’intersezione tra corso Di Vittorio, una delle arterie cittadine più trafficate e via Turati, una piccola laterale, due auto sono venute a collisione. Sul posto gli agenti del comando di via San Giacomo hanno trovato un cittadino etiope che aveva dichiarato loro di essere alla guida al momento del sinistro e che con lui c’era lache, nel frattempo, in maniera autonoma, aveva raggiunto il Pronto soccorso.