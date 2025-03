Ultimouomo.com - Guida ufficiosa alla MLB 2025

Torna la primavera, torna il baseball. Si è iniziato il 18 alle 11 di mattina italiane, si è iniziato in Giappone, dove la MLB sta spingendo tantissimo come mercato internazionale, nel segno del fenomeno Shohei Ohtani. La rincorsa a Ohtani e dei suoi Dodgers campioni in carica sarà il tema principale di questa stagione che sta per iniziare, tra una off-season ricca di polemiche per lo strapotere dei Dodgers e la certezza che se c’è uno sport in cui le gerarchie possono cambiare questo è proprio il baseball.AL EASTNEW YORK YANKEES (86-76)BOSTON RED SOX (85-77)BALTIMORE ORIOLES (83-79)TORONTO BLUE JAYS (82-80)TAMPA BLUE RAYS (82-80)La American League East è da qualche anno la division più competitiva dell’intera American League. Sarà così anche nel, con i vincitori dell’anno scorso e finalisti delle World Series New York Yankees, protagonisti di una off-season dquale sulla carta escono ridimensionati.