Chiccheinformatiche.com - Guarito da autismo grave con biossido di cloro e dieta, remissione totale della condizione autistica post vaccinale – BUFALA

Negli ultimi anni, è tornata a circolare online una pericolosa disinformazione: l’idea che ildi, una sostanza chimica altamente tossica, possa curare l’. Secondo alcune teorie pseudoscientifiche, spesso condivise su forum e gruppi social, questa sostanza – nota anche come MMS (Miracle Mineral Solution) – sarebbe in grado di “disintossicare” l’organismo, portando alla “” dell’, soprattutto se associata a unaspecifica. Queste affermazioni sono prive di qualsiasi base scientifica e rappresentano un serio rischio per la salute.Lache circola in rete: “dacondi”Il testo che circola nel web:«La testimonianza del caso di guarigione è da brividi. Diana Cornelius è la madre di Gabriel, un bambino sano che a due anni, poche ore dopo vaccinazione pediatrica, vieni colpito da una febbre molto alta a seguitoquale perde l’usoparola e regredisce alla