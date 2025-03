Calciomercato.it - Guardiola alla Juventus: cosa c’è di vero, l’annuncio dell’ex

Leggi su Calciomercato.it

Pepha rivoluzionato il mondo del calcio, ma il suo desiderio è quello di allenare in Serie A.allenatore dellaha fatto subito sognare i tifosi bianconeriIl suo ciclo al City è ormaichiusura per vivere nuove avventure in giro per l’Europa. Ha vinto ovunque riuscendo ad essere protagonista anche in Bundesligaguida del Bayern Monaco, ma ora gli manca soltanto la Serie A per trionfare nel campionato italiano. In Italia ha vestito da calciatore le maglie di Brescia e Roma: spesso ha ricordato gli anni trascorsi con Carletto Mazzone e Roberto Baggio. Spunta la nuova destinazionec’è dic’è di– Lapresse – calciomercato.it Pepnon sta attraversando un ottimo periodoguida del Manchester City.