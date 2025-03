Tvplay.it - Guardiola alla Juve, decisione presa: l’annuncio non lascia dubbi

Laha presentato ufficialmente Igor Tudor, ma bisogna registrare anche un annuncio sull’arrivo di Pep. Dopo ladello scorso weekend di esonerare Thiago Motta come guida tecnica della, di fatto, da qualche minuto è terminata la conferenza stampa di presentazione di Igor Tudor. Il tecnico croato, infatti, saràguida della ‘Vecchia Signora’ almeno fino al prossimo Mondiale per Club.non(LaPresse) tvplay.itLo stesso Cristiano Giuntoli ha ribadito sia l’ottimo rapporto personale con Thiago Motta che la speranza di poter continuare con Igor Tudor anche dopo la conclusione del Mondiale per Club. Nel frattempo, però, intornontus stanno circolando tanti nomi di possibili nuovi allenatori.La ‘Vecchia Signora’, di fatto, starebbe seguendo diversi profili: dal sogno Antonio Conte, passando per un ritorno clamoroso di Max Allegri, all’idea Gian Piero Gasperini.