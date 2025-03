Gruppo Hera aumenta il dividendo Il Comune incasserà 27 milioni

Ilrestodelcarlino.it - Gruppo Hera, aumenta il dividendo. Il Comune incasserà 2,7 milioni

Più di 2,7di euro. Tantoildi Rimini grazie alle azioni del. Il consiglio di amministrazione della multiutility ha approvato all’unanimità i risultati economici consolidati al 31 dicembre 2024: ricavi a 12,8 miliardi di euro, margine operativo lordo di 1,5 miliardi, utile netto di pertinenza degli azionisti a 494,5(in crescita del 31,8%). In considerazione di questi risultati, il cda ha deciso di proporre all’assemblea dei soci del 30 aprile la distribuzione di undi 15 centesimi di euro per azione, in aumento del 7,1% rispetto all’ultimopagato. Vuol dire che ildi Rimini, titolare attraverso Rimini Holding di oltre 18,5di azioni (l’1,24% delle quote totali), si prepara a incamerare una cifra superiore ai 2,7per il 2024, in rialzo rispetto ai 2,6dell’anno precedente.