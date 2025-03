Laspunta.it - Grottaferrata, gli appuntamenti della Fiera

Non solo enogastronomia, vivaistica e artigianato locale, ma anche tanta Cultura: laNazionale diè un universo multiforme, fatto di sapori, colori e saperi. La storica manifestazione criptense festeggia la sua 425esima edizione all’insegnaCultura, e lo fa ospitando una moltitudine di eventi e personalità legate al mondo dell’Informazione, dell’Arte, dello Spettacolo.È stato Sigfrido Ranucci, celebre giornalista e conduttore del programma di inchiesta Report, ad aprire questo ciclo di incontri. Acclamatissimo dal pubblico che ha preso parte al talk presso il Villaggio del Gusto, Ranucci ha presentato il suo ultimo libro “La Scelta”, raccontando per oltre un’ora i retroscenasua vita esua professione.Ma Ranucci è stato solo il primo dei tanti ospiti in programma.