Grottaferrata arrivano i parcheggi rosa

Il Comune diha approvato il Regolamento per il rilascio e l’utilizzo del permessoper la sosta dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni.Il rilascio del permesso è previsto in possesso dei seguenti requisiti: residenza nel Comune di, certificazione medica con l’indicazione della data presunta del parto, che attesti lo stato di gravidanza della donna, genitori di un bambino di età non superiore a due anniI genitori conviventi hanno diritto ad un unico permesso di cui saranno contitolari. Per i genitori non conviventi è previsto il rilascio di un permesso ciascuno, purché sussista il requisito della residenza nel Comune di.È possibile presentare istanza mediante la compilazione di un apposito modulo, che può essere:Ritirato direttamente presso lo sportello del front-office del Comando di Polizia Locale durante gli orari di apertura al pubblico; Scaricato in formato pdf editabile dal sito istituzionale del Comune diwww.