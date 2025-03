Lanazione.it - Grosseto, che inizio. Successi ai ’Regionali’

E’ iniziato alla grande il mese di marzo per il Nuoto. Per il gruppo dei ’grandi’ di categoria (dagli anni 2011 fino ai 2006) capitanati dal direttore tecnico Alessandro Varani e il tecnico Alessandro Del Bottegone gli appuntamenti principali sono stati i campionati regionali toscani di categoria. Spiccano le prestazioni degli atleti di punta dell’associazione, già tutti qualificati per i Criteria Nazionali Giovanili che si disputeranno dal domani al 2 aprile nello stadio del Nuoto di Riccione, dove oltre 1000 atleti si daranno battaglia per il titolo di campione italiano di Categoria. La prima di questi è Alice Paioletti, categoria juniores 2010, che ha vinto i 50, 100 stile e 200 misti, confermandosi rispettivamente terza, prima e seconda nell’ attuale classifica nazionale di categoria.