Grandinata record strade pulite coi trattori

Nubifragi e grandine. Fiuminata martedì sera e ieri mattina ha dovuto fare i conti col maltempo. "Unacosì in paese non si era mai vista – ha detto il sindaco Vincenzo Felicioli –. Abbiamo dovuto liberare le vie con il trattore. Sulledel capoluogo, in particolare nella parte bassa, c’erano venti centimetri di chicchi". Si sono verificati alcuni smottamenti lungo la strada Septempedana. Vigili del fuoco, protezione civile e operai comunali sono stati a lavoro ininterrottamente. È scesa anche tanta pioggia, soprattutto nelle frazioni di Castello e Castagna, con allagamenti in diversi garage e cantine. Acqua e fango. "Non si è trattato dei danni di tre anni fa – precisa il sindaco – ma comunque è stato necessario intervenire. In queste due frazioni, già colpite nel 2022, sono stati registrati allagamenti, in paese questaeccezionale, mentre nelle frazioni verso Pioraco non è caduto neanche un chicco.