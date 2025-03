Lanazione.it - Grandi opere, ecco i finanziamenti. Nove milioni per l’invaso di Gello

Leggi su Lanazione.it

PISTOIA La cifra è di quelle pesanti: poco meno di diecidi euro, per la precisione 9e 572mila euro. Si tratterebbe, al netto di ciò che è arrivato sul territorio nel corso degli ultimi anni con le risorse del Pnrr che stanno cambiando volto al centro storico e non solo di Pistoia, del finanziamento più "pesante" da almeno un decennio a questa parte e che andrebbe a mitigare una grande opera pubblica ferma da parecchi anni comedel bacino di. A dare questa notizia è il segretario regionale della Lega, Luca Baroncini, nel diffondere l’anticipazione che per il capoluogo sono pronti importanti denari da parte del Mit, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, grazie al via libera al Piano nazionale di messa in sicurezza del territorio. "Grazie al lavoro della Lega e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, la Toscana riceverà un finanziamento di oltre 41di euro per interventi sulla rete idrica e la sicurezza del territorio – afferma Baroncini – si tratta di risorse che consentiranno anche la realizzazione del nuovo invaso di, nel territorio comunale di Pistoia.