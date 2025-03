Movieplayer.it - Grande Fratello: Tommaso a Casa Chi “ecco perché non seguo più Alfonso Signorini e non ho salutato Giglio"

Dopo l'eliminazione dal reality show,Franchi ha preso le distanze da alcuni ex coinquilini e ha tolto il follow ad: aChi ha spiegato i motivi delle sue scelte. Dopo la sua eliminazione dalFranchi ha avuto modo di scoprire cosa i suoi ex coinquilini dicevano alle sue spalle e come si comportavano una volta tornati alla vita reale. L'idraulico senese ha così deciso di smettere di seguire alcuni compagni di avventura sui social, cancellando tutte le foto della sua esperienza ai Lumina Studios e rimuovendo persino il follow ade non hadopo l'eliminazione.e la delusione post-GF: "Ho visto abbastanza" Ospite diChi, Franchi ha spiegato le ragioni dietro queste scelte, rivelando di essere rimasto deluso dal comportamento .