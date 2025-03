Isaechia.it - Grande Fratello, Stefania Orlando commenta un video di Zeudi e torna sull’episodio di Lorenzo che salta con le scarpe sul suo letto

Nelle scorse oreDi Palma ha ricordatomentre ascoltava una canzone che le due cantavano insieme nella Casa del, peccato che la reazione della conduttrice non sia stata quella che forse sperava l’ex Miss Italia!Fra i finalisti del reality show di Alfonso Signorini, l’ex reginetta di bellezza durante un momento di relax in giardino a un certo punto ha urlato:Stefy!! Ti ricordi quando cantavano insieme!“Stefyti ricordi quando cantavano insieme”maronna e quando scoprirà che quella le andava contro da fuori dio mio ma come si fa pic.twitter.com/0S5Ygc8gQQ— DeepEnd (@TheUkstranger) March 26, 2025Dopo aver visto ildisui social, lalo ha prontamenteto, lanciando una frecciatina che non è affatto passata inosservata:Che tenera, è la stessa che rideva divertita quandova con disprezzo con lesul mio?L’ex gieffina, dopo essere nuovamenteta sull’inqualificabile episodio, ha voluto anche spiegare i motivi per cui non ha reagito male quando era stato mostrato in diretta il:Precisiamo: quando ho visto ilho volutamente sdrammatizzato perché era talmente umiliante per me vedere quella scena che ho preferito andare oltre buttandola sulla leggerezza.