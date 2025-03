Velvetgossip.it - Grande Fratello: sfida finale tra Helena e Zeudi, ecco i pronostici

Ladel, il popolare reality show di Canale 5, si avvicina. Lunedì 31 marzo 2025, a partire dalle ore 21:30, andrà in onda l’attesa conclusione della trasmissione, condotta da Alfonso Signorini con le opinioniste Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici. Gli appassionati del programma sono in trepidante attesa per scoprire chi tra i concorrenti in gara avrà la meglio in questa edizione.Le scommesse si intensificano mentre gli spettatori si chiedono chi avrà la meglio. Nonostante le previsioni siano spesso incerte, come dimostra la vittoria inaspettata di Perla Vatiero nella scorsa edizione, molti scommettitori puntano suDi Palma come possibile vincitrice. Le sue quotazioni sono attualmente favorevoli, ma la competizione è serrata.sulla vincitrice delSecondo i dati forniti da LeoVegas,Di Palma è considerata la principale favorita per il trionfo, con una quota di 1.