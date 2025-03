Grande Fratello o Grande Fandom, il reality ostaggio dei gruppi di fan che controllano il televoto

Leggi su Fanpage.it

L'edizione delche si avvia alla conclusione verrà ricordata come quella in cui le dinamiche di gioco hanno ceduto alle guerre tra. Tra Zelena, Helevier, Shailenzo, voti dall'estero e dark web, cosa è successo in una stagione in cui le influenze dall'esterno hanno pesato più di quanto accaduto dentro la casa.