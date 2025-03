Anticipazionitv.it - Grande Fratello, Mariavittoria furiosa con Zeudi: appello alle “Zelena”

Minghetti ha perso la pazienza. Durante l’ultima serata nella Casa del, un semplice consiglio culinario da parte diDi Palma ha innescato una delle sfuriate più accese di questa edizione. La tensione tra le due covava da tempo e ha trovato un pretesto banale per esplodere in modo fragoroso, davanti a Lorenzo Spolverato etelecamere del reality.: un consiglio di troppo scuoteMinghettiIl pretesto? Un suggerimento su come preparare la sfoglia di una torta rustica. È bastato poco per far saltare i nervi a, che si è sentita giudicata e bacchettata da. La tensione, evidentemente accumulata nei mesi, ha trovato sfogo in un lungo sfogo rabbioso nel giardino della casa, dove la Minghetti ha confidato tutto il suo risentimento a Lorenzo.