Grande Fratello, Mariavittoria esplode contro Zeudi Di Palma e i suoi fan “buttatemi fuori

A pochi giorni dalla finale del reality show, lo straaccende la Casa, la Minghetti, esasperata, si sfoga duramentela coinquilina, scatenando il caos. Nonostante manchino pochi giorni alla fine del, la tensione nella Casa resta alta. La situazione è dovuta anche al forte risentimento che i veterani, comeMinghetti provano nei confronti delle altre due finaliste:Die, soprattutto, Chiara Cainelli, arrivata a giocarsi la finale non per meriti specifici, ma per il suo legame con l'ex reginetta partenopea. La rabbia della Minghetti: "Non la sopporto più" Dopo mesi di permanenza nella Casa,non è più riuscita a trattenere il nervosismo ed è esplosa, accusandola di averla tormentata mentre preparava una torta.