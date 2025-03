Movieplayer.it - Grande Fratello, Lorenzo Spolverato attacca Zeudi Di Palma: “Con Shaila non è stata sincera”

A pochi giorni dalla finale delesprime dubbi suDi, accusandola di falsità. Chiara Cainelli cerca di difenderla, ma lui resta irremovibile. A quattro giorni dalla fine del, i rapporti tra alcuni coinquilini continuano a rimanere tesi.ha confidato a Chiara Cainelli di non riuscire a fidarsi diDi, che durante il suo percorso non è maidel tutto, soprattutto conGatta, eliminata dal programma durante la semifinale.contro: "Non è mai" In particolare, il modello milanese non perdona alla coinquilina di aver nominato la sua fidanzata invece di Helena. "La trovo molto simile a Helena. La Nomination che ha fatto sudimostra che lei non è sua .