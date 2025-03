361magazine.com - Grande Fratello, Lorenzo non ci sta: lo sfogo contro Zeudi

Spolverato si espone sulla Nomination difatta a Shaila: lodel modello in vista della finaleè riuscito a conquistare un posto in finale insieme a Jessica, Helena e. Il modello nella puntata andata in onda lunedì ha assistito all’eliminazione di Shaila Gatta.Leggi anche Emma Marrone e Stefano De Martino, fuoco che brucia ancora? Gli indiziLodel modelloNelle ultime oreha deciso di sfogarsi con Chiara riflettendo sulla Nomination che Shaila ha ricevuto daaffermando:“Nella nomination che ha fatto su Shaila, io capisco la delusione, manon è mai stata davvero amica di Shaila. Compaesana sì, amica è un’altra roba. È stata amica tua, non di Shaila. Perché non è andata a nominare Helena che gliene ha combinate di ogni?”.