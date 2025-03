Tvzap.it - “Grande Fratello”, Lorenzo crolla in lacrime in confessionale: cos’è successo (VIDEO)

News Tv. Il prossimo lunedì, 31 marzo 2025, si concluderà questa edizione del, iniziata oltre sei mesi fa, il 16 settembre 2024. Attualmente, i concorrenti in gara per la vittoria sonoSpolverato, Jessica Morlacchi, Zeudi Di Palma ed Helena Prestes. L'ultimo posto in finale è ancora in bilico e verrà assegnato attraverso il televoto a MariaVittoria Minghetti o a Chiara Cainelli. Manca pochissimo alla conclusione del programma e a pochi giorni dalla finale,ha avuto in momento di difficoltà ed èto in. Un momento di debolezza perManca poco alla finale dele questo è un momento delicato per i concorrenti rimasti nella casa, che hanno iniziato a ripercorrere tutto ciò che hanno vissuto negli ultimi sei mesi.