361magazine.com - Grande Fratello, Javier ed Alfonso: pace fatta? Emerge un’indiscrezione

Leggi su 361magazine.com

Martinez edD’Apice: è tornato il sereno tra i due inquilini? Cosadalla nuova segnalazioneMartinez edD’Apice avevano interrotto il loro rapporto d’amicizia inaspettatamente.ha preso le distanze dal pallavolista nel momento in cui ha notato che in Casa non ha più salvato la sua fidanzata Chiara.nella scorsa puntata andata in onda lunedì ha dovuto abbandonare la Casa.Leggi anche, Lorenzo non ci sta: lo sfogo contro ZeudiEcco cosadall’ultima indiscrezione socialNelle ultime ore l’esperto di gossip Amedeo Venza ha esordito tra le sue stories Instagram parlando dei due ex inquilini:“Allora,si sono sentiti a telefono! Se ne sono dette di ogni! (Se negano ho le prove) ovviamenteè stato molto pacifico ma Alfonsino pare non si smuova dal suo pensiero! Tant’è chestanotte aveva iniziato a seguiree poi glielo ha ritolto! Fine di un’amicizia???? Ho ascoltato i vocali,sempre un signore”Inoltre anche l’esperta del gossip Deianira Marzano è intervenuta sulla questione facendo chiarezza ed affermando:“ha rimesso il segui dopo aver visto le storie.