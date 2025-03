Tvzap.it - “Grande Fratello”, i pronostici parlano chiaro: chi vince in finale

Leggi su Tvzap.it

News Tv. “”, i: chiin. L’attesa del pubblico del reality show firmato Mediaset cresce sempre di più mano a mano che si avvicina laprevista per lunedì prossimo. Stando ai sondaggi, ci sono due nomi che spiccano e che sembrano contendersi il premio del “GF” e i suoi onori. Vediamo quali sono ie chi potrebbe conquistare la vittoria. (.)Leggi anche: “The Couple”, colpaccio di Ilary Blasi per il cast: ci sono i due famosissimiLeggi anche: “Abbandono la Casa”: “”, l’annuncio ufficiale del ritiro (VIDEO)“”, manca poco alladel realityLa tensione cresce mentre inizia il conto alla rovescia per ladel ““. Lunedì 31 marzo andrà in onda su Canale 5 l’ultima puntata del reality show di Mediaset e con esso il tanto atteso momento in cui scopriremo chi sarà il vincitore della lunga edizione 2024-2025.