361magazine.com - Grande Fratello, Federica e Gianmaria ad un passo dal “Sì”: la dolcissima dedica

Leggi su 361magazine.com

Calemme eAntinolfi verso il matrimonio: ladell’ex gieffinasi sono conosciuti all’interno del reality show e da quel momento il loro amore è diventato sempre più forte. I due ex gieffini sono diventati inseparabili e presto convoleranno a nozze. Da questa estateha mostrato sui social l’anello ricevuto dal suo amato, e silenziosamente i due innamorati stanno realizzando il loro sogno.Leggi ancheGiulia Salemi e le emozioni sulla nuova avventura: ”La più bella ed emozionante per me” La dolcedell’ex gieffina per il suo futuro sposonelle ultime ore ha condiviso su Instagram un dolcissimo postto ae al matrimonio che si svolgerà molto presto. La nota modella ha esordito scrivendo:“È incredibile pensare che tra poco saremo ufficialmente Marito e Moglie.