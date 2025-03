Dayitalianews.com - Grande Fratello 2025: chi sarà il vincitore? Quote ribaltate e pronostici sorprendenti!

Leggi su Dayitalianews.com

?A pochi giorni dalla finale del, prevista per il 31 marzo, l’attenzione è rivolta ai concorrenti rimasti in gara e alle loro possibilità di vittoria. I finalisti confermati sono Lorenzo Spolverato, Jessica Morlacchi, Zeudi Di Palma ed Helena Prestes. Un ulteriore posto in finaleconteso tra Chiara Cainelli e Mariavittoria Minghetti, attualmente al televoto. ?Negli ultimi giorni, ledei bookmaker hanno subito significative variazioni. Inizialmente, Zeudi Di Palma era considerata la principale favorita per la vittoria. Tuttavia, recenti previsioni indicano un cambiamento: Helena Prestes è ora in testa alle preferenze degli scommettitori, seguita da Jessica Morlacchi, che ha guadagnato posizioni. Zeudi rimane comunque una concorrente forte, ma la sua posizione dominante sembra essere stata scossa.