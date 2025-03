Oasport.it - Golf, score alti all’Indian Open. Guidano Colsaerts, Kinhult e Armitage a -4

Non ci sono statiparticolarmente bassi durante la prima giornata dell‘Indian, secondo appuntamento dell’Asian Swing per il Dp World Tour. A guidare, dopo le prime 18 buche, c’è un terzetto composto dal belga Nicolas, lo svedese Marcuse l’inglese Marcus. I treisti hanno portato in club house un round in -4 (68 colpi essendo il par 72) e hanno un distacco di appena un colpo su un nutrito gruppo (formato da 3 britannici, Todd Clements, Ross Fisher e Matthew Jordan, 1 olandese, Joost Luiten, 1 francese Ugo Couassaud e 1 indiano, Ajeetesh Sandhu) fermo a -3.Sono solamente 29 i giocatori, su 138 iscritti, che hanno girato sotto par. Nel caso anche domani gliavessero la stessa tendenza ci si deve aspettare una linea del taglio molto alta, cosa che favorirebbe, al momento, tutti gli italiani in gara.